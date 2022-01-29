Gündem Sarıgülden ilçe başkanına fırça Üye sayısını görünce çılgına döndü
POLİTİKA

Sarıgül'den ilçe başkanına fırça: Üye sayısını görünce çılgına döndü

Kurduğu Türkiye Değişim Partisi'yle yeniden siyasete atılan Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem olacak videolar çekmeye devam ediyor. Tiktok hesabından yaptığı paylaşımda partisinin Bodrum ilçe başkanını fırçaladı. İlçedeki üye sayısını beğenmeye Sarıgül, elini masaya vurarak, "Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Sarıgülden ilçe başkanına fırça: Üye sayısını görünce çılgına döndü
Sarıgül sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son Tik Tok videosu yine gündem oldu. Sarıgül paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.

Türkiye Değişim Partisi adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sarıgül yayınladığı son videoda partisinin ilçe başkanına üye sayısını az bulduğu için kızdı.

Talimat verdi

Sarıgül, 170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” diyerek de talimat verdi.

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