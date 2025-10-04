Yeni Şafak
Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

17:014/10/2025, Cumartesi
AA
Sarıkamış'ta ormanlık alanda yangın
Sarıkamış'ta ormanlık alanda yangın

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanda çıkan örtü yangını söndürüldü, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Karakurt Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Mescitli köyü Kömür Kuyuları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri, arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yetkililer, yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü bölgede vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri yönünde uyardı.



