Sarıyer açıklarında korkutan görüntü: LPG tankeri şiddetli fırtınada böyle görüntülendi

Karadeniz’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Liberya bayraklı 99 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki GAS MILANO isimli LPG tankeri Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklenen gemi yaptığı manevralarla kurtularak açığa demirledi.

Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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