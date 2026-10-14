Sarıyer açıklarında korkutan görüntü: LPG tankeri şiddetli fırtınada böyle görüntülendi
17:25, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Şiddetli fırtına LPG tankerini sürükledi
İstanbul Sarıyer’de açıklarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle LPG tankeri sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulan gemi daha sonra açığa çıkarak demirledi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karadeniz’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Liberya bayraklı 99 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki GAS MILANO isimli LPG tankeri Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklenen gemi yaptığı manevralarla kurtularak açığa demirledi.
Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Başlıklar :İstanbulfırtınaLPG tankeri