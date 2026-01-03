Yeni Şafak
AKOM ve Valilikten peş peşe fırtına uyarısı: İstanbul'da rüzgarın hızı 80 km'ye çıkacak

10:093/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli lodos ve fırtına etkili oluyor.
Türkiye genelinde yeni yılla birlikte etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yerini ılık ancak fırtınalı bir havaya bıraktı. Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan lodos için İstanbul Valiliği ve AKOM'dan arka arkaya uyarılar geldi.

İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da Pazar gecesine kadar kuvvetli lodos ve fırtınanın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.


AKOM: Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde hava durumu değişikliğine ilişkin verileri paylaştı. Soğuk havanın yerini ılık havaya bırakacağı belirtilen açıklamada, rüzgarın şiddetine dikkat çekildi.



AKOM verilerine göre; bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşarak "kuvvetli fırtına" şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.


Lodosun etkisiyle sıcaklıkların da hissedilir derecede artarak hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor. Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen fırtına nedeniyle; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.


Valilikten "dikkatli olun" çağrısı


Bir uyarı da İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Megakent için yapılan açıklamada, rüzgarın Pazar günü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.


Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseleceğinin hatırlatıldığı açıklamada; fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.



Dev dalgalar oluştu


Yapılan uyarıların ardından lodos, İstanbul genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girerken, İstanbul'da özellikle Büyükçekmece ve Silivri sahillerinde rüzgar sert esiyor. Lodos nedeniyle kıyılarda zaman zaman metrelerce yükseklikte dalgalar oluştuğu görüldü.



