İstanbul'da yeni yılın ilk 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı

"Huzur İstanbul" uygulaması
Emniyet ekipleri İstanbul'un birçok noktasında yılın ilk "Huzur" uygulamasını gerçekleştirdi.

İstanbul'da polis ekipleri yeni yılın ilk
"huzur"
uygulamasını gerçekleştirdi. Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.


