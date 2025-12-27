Elazığ’da polislerden şehir genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda iş yerleri denetlenirken, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.