Elazığ’da polislerden şehir genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ'da polislerden şehir genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması

00:3227/12/2025, Cumartesi
IHA
Elazığ’da polis ekipleri, kent genelinde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Elazığ’da polis ekipleri, kent genelinde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ’da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince şehrin farklı noktalarında eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda iş yerleri denetlenirken, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda iş yerleri denetlenirken, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.



