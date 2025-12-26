Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
'Dur' ihtarına uymadı: 10 ayrı suçtan 70 bin lira ceza kesildi

'Dur' ihtarına uymadı: 10 ayrı suçtan 70 bin lira ceza kesildi

00:2926/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Motosiklet ekipler tarafından bağlandı.
Motosiklet ekipler tarafından bağlandı.

Elazığ'da abartı egzozla gezen motosiklet, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymadı. Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü yakalandı. 10 ayrı maddeden işlem yapılan sürücüye toplamda 70 bin 346 lira para cezası kesildi.

Elazığ’da polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye 10 ayrı maddeden toplam 70 bin 346 lira para cezası kesildi.

Elazığ’da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi’nde abartı egzozla gezen M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymadı. Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü M.C.K., havalimanı kavşağında yakalandı. 10 ayrı maddeden işlem yapılan sürücüye toplamda 70 bin 346 lira para cezası kesildi. Motosiklet de ekipler tarafından bağlandı.



#Elazığ
#Motosiklet
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı