Elazığ’da 261 asayiş olayında 342 şahıs yakalandı

Elazığ Valiliği, 14-21 Aralık 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 261 olayda 342 şüpheli yakalanırken, 33 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 58 bin 420 şahıs ve 24 bin 29 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 324’üne cezai işlem uygulanırken 158 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 27 adet trafik kazasında 36 kişinin yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.