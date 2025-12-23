Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti

Parmağına pansuman yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Elazığ’da parmağı çelik küllüğün deliğine sıkışan bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastanede ayırıcı ile küllük kesilerek bebeğin parmağı çıkarıldı.
Elazığ'da 1 yaşındaki bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Bebeğin parmağını çıkartamayan aile, hastaneye götürdü. Doktor, İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım isteyince hastaneye gelen itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde ayırıcı alet ile parmağı sıkıştığı delikten kurtardı.
#itfaiye
#kurtarma
#çocuk