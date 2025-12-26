Yeni Şafak
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama

13:1126/12/2025, الجمعة
G: 26/12/2025, الجمعة
IHA
Ele geçirilenler.
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 19 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; 67 parça halinde 2 kilo 921 gram sentetik kannabinoid maddesi, 14 parça halinde 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi, 17 parça halinde 1 kilo 175 gram esrar maddesi, 7 parça halinde 79,83 gram kokain maddesi, 1140 adet sentetik ecza maddesi, 5 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 adet fişek ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 19’u ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanırken 5 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildiği ve 71 şüpheli şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

#asayiş
#Elazığ
#uyuşturucu
