"Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor

"Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Şantiye-M uygulamasıyla şantiye şefleri, işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak. Şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek. e-Devlet'e entegre edilen uygulamanın kullanımı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak."