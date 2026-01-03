Yeni Şafak
Tekirdağ'da fırtına: Yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'da fırtına: Yük gemisi karaya oturdu

17:453/01/2026, Cumartesi
DHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı kuru yük gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında Palau bayraklı 'White Line' isimli kuru yük gemisi, bugün saat 14.30 sıralarında kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklendi. Yük almak üzere Martaş Limanı'na yanaşmaya çalışan gemi, sürüklendiği Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.

Geminin karaya oturduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, deniz polisleri sevk edildi. Ekiplerin gemiyi kurtarmak için hava şartlarının düzelmesini bekledikleri belirtildi.




#Tekirdağ
#yük gemisi
#fırtına
