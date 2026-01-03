Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı yapıldı

Düzce Valiliği bugün etkili olacak ve 4 Ocak 20026 Pazar günü 03.00’e kadar etkili olması beklenen ve saatteki hızı 80 Kilometreyi bulacak fırtınaya karşı uyarı yaptı.
Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması istenerek "Rüzgarın 3 Ocak 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de, (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) yüksek kesimleri başta olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Fırtınanın 3 Ocak 2026 saat 18.00 ile 4 Ocak 2026 03.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.