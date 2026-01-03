Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı yapıldı

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması istenerek "Rüzgarın 3 Ocak 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de, (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) yüksek kesimleri başta olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.