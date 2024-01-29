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Sarıyer'de kilise saldırısında kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu.

18:01 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:02 - 29/01/2024 Pazartesi
DHA
Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sarıyer'de dün pazar ayini sırasında 2 kişi tarafından Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan saldırganlar yakalanırken olayda kullanılan silahlar bulunamamıştı. Saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Yapılan arama çalışmalarında saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.
#İstanbul
#Sarıyer
#Kilise
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