Sarıyer'de kilise saldırısında kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Yapılan arama çalışmalarında saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.