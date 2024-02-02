Sarıyer'de kilisedeki saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 34 şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin olaydan bir gün önce kiliseye gelerek keşif yaptığı tespit edildi. Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler arasında olayın azmettiricisi DEAŞ'ın sözde sorumlusu da yer aldı. Şüphelilerden biri Türkiye'de DEAŞ üyelerine silah eğitimi vermek için İstanbul'da çiftlik aradığı, eylem yapmak için DEAŞ'ın sözde sorumlusundan izin istediği belirlendi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. 34 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

34 şüpheli hakimliğe sevk edildi

Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alması için 18 savcı görevlendirildi. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemlerin akşam saat 20.00 sırlarında bitti. İfadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaö suçundan, aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 21 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Saldırı öncesi keşif

Sevk yazısında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan bir gün önce farklı bir araçla kiliseye gelerek keşif yaptıkları tespit edildi. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Hamza kod adlı Amirjon Kholikov ve David Tanduev'ın olay günü Başakşehir'deki evlerinden çıkarak olay yerine yabancı plakalı araçla geldikleri, kiliseye uzak bir yere aracı park ederek tanınmamak için siyah maske kullandıkları belirtildi. Şüphelilerin kilisenin girişinde Tuncer Cihan'ın kafasına vurarak önce yere düşürdükleri ardından kilise içerisinde rast gele ateş ettikleri ardından kiliseden çıkarak olay yerine geldikleri araçla uzaklaştıkları ifade edildi.

DEAŞ'ın sözde sorumlusu da yakalandı

Saldırıyı gerçekleştiren Tanduev ve Kholikov ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K. D.ve Temurbek M. U. E.'ın olaydan önce 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılarak Kayseri'ye gittikleri ve bir süre sonra tekrar İstanbul'a geldikleri değerlendirildi. Amırjon Kholikov ile bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliler Lusup T., M. T. Ve Andrei Guzun'da Başakşehir'de gözaltına alındı. Şüphelilerden Andrei Guzun'un, hakkında 'Türkiye'de bulunan DEAŞ'ın sözde sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod adlı Adam Khamırzaev olduğu değerlendirildi. Moldova uyruklu Andrei Guzun'dan alınan parmak izlerinin 2018 yılında Antalya'da gözaltına alınan Adam Khamırzaev ile aynı olduğu tespit edildiği ve Khamırzaev'in DEAŞ'ın sözde sorumlusu olduğu anlaşıldı. Eylemi azmettirenin ise Andreı Guzun olduğu ifade edildi.

Oturma iznini Kur'an-ı Kerim arasına gizlenmiş

Yapılan çalışmaların devamında şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen Mukhammad K.M. ve İbrahim S. Başakşehir'deki evlerinde yakalandığı, evde yapılan aramalarda Kur'an-ı Kerim arasına gizlenmiş Kholıkov'a ait ikamet izin belgesi ele geçirildi.

DEAŞ üyelerine eğitim vermek için çiftlik aramışlar

Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023 yılında DEAŞ üyelerine silahlar konusunda eğiterek ABD'ye göndermek amacıyla İstanbul'da bir çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı ve silah bulma çabası içerisinde olduğu belirtildi. Mirzoev, DEAŞ'ın sözde sorumlularından olan Adam Khamirzaev'e rapor verdiği, Türkiye'de eylem yapmak için izin istediği ifade edildi.

Telefonlarında bomba yapımını anlatan resimler tespit edildi

Şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adrei Guzun'un dijital materyallerinde yapılan ön incelemelerde dijital belge şeklinde kitapların bulunduğu, savaşa giden, gidecek olan kişilerin birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kitabın dijital hali, silahla ateş edilen videoların klip haline getirildiği ve telefonunda arama motorunda 'av malzemeleri' şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Zharaıdat E.'nin telefonunda yapılan incelemelerde ise DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağının resmi, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve bomba yapılışına ait resimler, Molotof kokteylinin yapımının anlatıldığı resimler olduğu tespit edildi.

25 kişi tutuklandı

Öte yandan saldırıya ilişkin görülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 34 kişiden 25'inin tutuklandığı, dokuzunun ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.







