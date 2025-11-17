Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Şarj parasından sonra şimdi de bu: Müşteriler adisyondaki limon dilimi fiyatını görünce gözlerine inanamadı

Şarj parasından sonra şimdi de bu: Müşteriler adisyondaki limon dilimi fiyatını görünce gözlerine inanamadı

11:3217/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul’da bir işletmenin limon dilimi için aldığı ekstra ücret ‘pes’ dedirtti: Sosyal medya bu adisyonu konuşuyor…
İstanbul’da bir işletmenin limon dilimi için aldığı ekstra ücret ‘pes’ dedirtti: Sosyal medya bu adisyonu konuşuyor…

Üsküdar’ın Kuzguncuk semtindeki bir kafede yaşanan ilginç olay, son dönemde giderek artan “ekstra ücret” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bir müşterinin talep ettiği tek dilim limonun hesaba 10 TL olarak eklenmesi, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı ve işletmelerin fiyatlandırma politikaları bir kez daha sorgulanmaya başladı.

İstanbul'da bir kafeye giden müşteriler, içeceklerinin yanında limon rica etti. Garsonun birkaç ince dilim limon getirmesi sıradan bir servis olarak görülse de, hesap zamanı beklenmedik bir sürprizle karşılaşıldı.


Mekanın 'bir dilim limon' ücreti sosyal medyada gündem oldu


“Bir dilim limon 10 TL” detayı fişte yer alınca, ziyaretçiler şaşkınlığını gizleyemedi. “Sodanın içine attığımız limona bile ücret yazmışlar” diyerek duruma tepki gösteren müşteriler, fişi sosyal medyada paylaşınca konu kısa sürede gündem oldu.



Tartışmalar yeniden alevlendi


Paylaşımın yayılmasıyla birlikte, kullanıcılar restoran ve kafelerde son dönemde artan ek ücret uygulamalarını tartışmaya açtı. Öte yandan, kısa süre önce bir başka işletmenin müşterisine “telefon şarj etme” ücreti yansıtması da benzer şekilde konuşulmuştu...


#İstanbul
#sosyal medya
#adisyon
#limon dilimi ücreti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Kasım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maç programı