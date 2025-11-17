Şarj parasından sonra şimdi de bu: Müşteriler adisyondaki limon dilimi fiyatını görünce gözlerine inanamadı

Üsküdar’ın Kuzguncuk semtindeki bir kafede yaşanan ilginç olay, son dönemde giderek artan “ekstra ücret” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bir müşterinin talep ettiği tek dilim limonun hesaba 10 TL olarak eklenmesi, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı ve işletmelerin fiyatlandırma politikaları bir kez daha sorgulanmaya başladı.
İstanbul'da bir kafeye giden müşteriler, içeceklerinin yanında limon rica etti. Garsonun birkaç ince dilim limon getirmesi sıradan bir servis olarak görülse de, hesap zamanı beklenmedik bir sürprizle karşılaşıldı.
Mekanın 'bir dilim limon' ücreti sosyal medyada gündem oldu
“Bir dilim limon 10 TL” detayı fişte yer alınca, ziyaretçiler şaşkınlığını gizleyemedi. “Sodanın içine attığımız limona bile ücret yazmışlar” diyerek duruma tepki gösteren müşteriler, fişi sosyal medyada paylaşınca konu kısa sürede gündem oldu.
Tartışmalar yeniden alevlendi
Paylaşımın yayılmasıyla birlikte, kullanıcılar restoran ve kafelerde son dönemde artan ek ücret uygulamalarını tartışmaya açtı. Öte yandan, kısa süre önce bir başka işletmenin müşterisine “telefon şarj etme” ücreti yansıtması da benzer şekilde konuşulmuştu...