Bakanlık bal markalarını tek tek ifşa etti: İşte gıda sahtekarlığı yapan o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş tespit edilen gıdaların güncel listesini yayımladı. Listede bu kez vatandaşların sık sık tükettiği bal markaları yer aldı. İşte, halkın sağlığını tehlikeye atan o firmalar...

1 /4 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

2 /4 Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.

3 /4 13 Kasım 2025 tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen bal markaları şunlar;