Bakanlık bal markalarını tek tek ifşa etti: İşte gıda sahtekarlığı yapan o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş tespit edilen gıdaların güncel listesini yayımladı. Listede bu kez vatandaşların sık sık tükettiği bal markaları yer aldı. İşte, halkın sağlığını tehlikeye atan o firmalar...
13 Kasım 2025 tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen bal markaları şunlar;
Elit, Vitamel ve Gimşaş markalarına ait bal ürünlerinde taklit veya tağşiş tespit edildi.