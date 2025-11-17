Yeni Şafak
Bakanlık bal markalarını tek tek ifşa etti: İşte gıda sahtekarlığı yapan o firmalar

11:0617/11/2025, Pazartesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş tespit edilen gıdaların güncel listesini yayımladı. Listede bu kez vatandaşların sık sık tükettiği bal markaları yer aldı. İşte, halkın sağlığını tehlikeye atan o firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.

13 Kasım 2025 tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen bal markaları şunlar;

Elit, Vitamel ve Gimşaş markalarına ait bal ürünlerinde taklit veya tağşiş tespit edildi.

