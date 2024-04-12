Sarp sınır kapısında bayram hareketliliği: İki günde 44 bin yolcu giriş- çıkış yaptı

Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul'un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Hadımköy ve TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkilerinde çift yönlü oluşan yoğunluk trafiğin ağır seyretmesine sebep oldu. İstanbul Boğazı'nın her iki kıyısında ve kentin sahil kesimlerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.