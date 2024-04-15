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Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu: 183 bin 51 yolcu geçti

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 183 bin 51 yolcu geçiş yaptı.

13:22 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Sarp Sınır Kapısı
Sarp Sınır Kapısı

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayram tatilini kapsayan 6-14 Nisan arasında yoğunluk yaşandı.


Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, kapıda hareketliliğe neden oldu.


Tatil sürecinde sınır kapısından 92 bin 308 kişi çıkış, 90 bin 743 kişi de Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 183 bin 51 olarak kayıtlara geçti.


Geçiş yapan yolcuların 116 bin 671'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 66 bin 380'i ise yabancı uyruklulardan oluştu.


Söz konusu süre zarfında otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında 14 bin 406 gelen, 16 bin 423 giden olmak üzere toplam 30 bin 829 araç sınır kapısından geçiş yaptı.


Tır-kamyon araç sınıfında ise 4 bin 185 gelen, 5 bin 128 giden olmak üzere toplam 9 bin 313 araç gümrükten geçiş yaparak kayıtlara girdi.



#Artvin
#ramazan bayramı
#Sarp Sınır Kapısı
#tatil
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