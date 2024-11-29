Savcı için tetikçi tutmadım

Zengin, uzun süredir tanıdığı Baki ve Cemal Çelik isimli kardeşlerden duyduğu bilgilere dayanarak, “Yavuz Çelik’in hemşire baldızı Tuğba Toptemel’in bebek ölümleriyle ilgili tutuklandığını, bir avukat aradıklarını öğrendim. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim. Birkaç kez buluştuk. Bana, savcıyı sosyal medyadan takip ettiklerini ve babasının imam olduğunu anlattılar. Ben de bunun bir saldırı olabileceğini düşündüm” dedi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e, “Benimle fotoğraf çektir, sosyal medyandan paylaş, kimse sana dokunmaz” ifadesinin sorulması üzerine Zengin, “Amacım savcıyı korumaktı. Yavuz Çelik’in Cumhuriyet Savcısı’nın Instagram hesabını takip ettiğini duymuştum. Bu paylaşımı Yavuz Çelik ve diğerleri görürse, savcıya bir zarar vermeyeceklerini düşündüm” yanıtını verdi. Savcı Yavuz Engin’e yapılacak suikastla ilgili olarak, Mustafa Kemal Zengin’in Telegram üzerinden iletişim kurduğuna ve 100 bin dolar karşılığında bir tetikçi tuttuğuna dair ifadeler soruldu. Zengin, “Mehmet Emin Orhan isimli şahsı tanımıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. Kendisine böyle bir teklifim olmadı" dedi.