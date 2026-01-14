Savcı, kadın hakimi adliyede vurdu

İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı. Olay, Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında, Hâkim Aslı Kahraman’ın odasında meydana geldi. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile hâkim Kahraman arasında yaşanan tartışma sırasında Kılıçarslan, silahla bir el ateş etti. Kasık bölgesinden yaralanan Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Savcının ikinci kez ateş etmek istediği, ancak odada bulunan hükümlü olarak görev yapan çaycı Yakup Karadağ’ın müdahalesiyle bunun engellendiği belirtildi. Gözaltına alınan savcı hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan işlem başlatıldı. Savcı Kılıçarslan ile hâkim Kahraman’ın geçmişte Anadolu Adliyesi’nde birlikte görev yaptıkları ve aralarında bir süre gönül ilişkisi bulunduğu iddia edildi.