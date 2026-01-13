Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Kız kaçırma husumetinde cinayet: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kız kaçırma husumetinde cinayet: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

00:1513/01/2026, الثلاثاء
DHA
Sonraki haber
Silahlı saldırı kameraya yansıdı.
Silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Adana’da, kız kaçırma nedeniyle husumet yaşanan silahlı saldırıda 17 yaşındaki Muhammet Yeşil hayatını kaybetti, Bekir Yeşil ağır yaralandı. Sitenin önünde gerçekleşen saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'da oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Muhammet Yeşil (17) öldü, Bekir Yeşil (50) ise ağır yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin önünde binmek için hafif ticari aracın yanına yaklaşan Muhmmet Yeşil ve Bekir Yeşil, kız kaçırma nedeniyle husumet yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Bekir Yeşil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.



#Adana
#Husumet
#Cinayet
#Kız Kaçırma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari'de yarın okullar tatil mi 13 Ocak? Öğrenciler heyecanla bekliyordu: Valilik açıklaması geldi