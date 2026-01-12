Yeni Şafak
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı

Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı

22:0212/01/2026, Pazartesi
Adana'da elinde sonda tüpüyle hasta numarası yaparak dilendiği belirlenen şahıs, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan dilencinin kullandığı sonda tüpünün içinde meyve suyu olduğu belirlendi.

Adana’da içine meyve suyu koyduğu sonda tüpüyle hastaymış gibi davranarak dilencilik yapan şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D-400 kara yolunda bir kişinin elinde sonda tüpüyle hasta numarası yaparak dilencilik yaptığı belirlendi. Bir süre takip edilen dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan dilencinin kullandığı sonda tüpünün içerisine koyduğu sıvının ise meyve suyu olduğu ortaya çıktı. Dilenciye 5326 sayılı Kanun’un 33/1 maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.



#Dolandırıcı
#Dilenci
#Zabıta
