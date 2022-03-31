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Gündem Savcı Mehmet Selim Kirazın şehadetinin 7inci yıl dönümü
İSTANBUL

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 7’inci yıl dönümü

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 7 yıl önce terör örgütü DHKP-C üyelerince odasında rehin alınarak şehit edildi. Savcı Kiraz bugün İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

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Haber Merkezi İHA
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 7’inci yıl dönümü
Mehmet Selim Kiraz

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015’te İstanbul Adalet Sarayı’nda 6 kattaki odasında DHKP-C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı. Kiraz, yetkililerin yoğun çabasına rağmen odasında silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kiraz, kısa bir süre sonra şehit oldu. İki terörist ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kiraz’ın şehit edilmesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un ayrı ayrı kapılardan adliyeye girdikleri, bir teröristin ise avukat cübbesi giydiği tespit edildi. Koridorda buluşan teröristlerin, bir avukattan aldıkları silahla Savcı Kiraz’ın odasına yöneldikleri belirlendi. Savcı Kiraz’ın odasında Yunanistan’da bulunan örgüt yöneticileri ile telefon görüşmesi yapan teröristlerin, öldürme talimatı aldıkları da tespit edildi.


  • Başsavcılık olayın ardından DHKP-C yöneticisi 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 2 şüpheli gözaltına alınırken, silah temin ettiği belirlenen avukat Murat Canım da gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4’ü tutuklu, 1’i tutuksuz ve 9’u firari 14 kişiyle ilgili iddianame hazırlandı. Dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Kasım 2018’de görülmeye başlandı. 11 Temmuz 2019’da kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım’ı, "Anayasa’yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Savcı Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42’şer yıl hapis cezasına mahkum etti.


  • Sanıklardan Cengiz Özel 11 yıl 3 ay, Mithat Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Deniz Özel ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Sanıkların aldığı cezalar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 3 Temmuz 2020’de onadı.

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni

Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
FOTOĞRAF 8
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Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
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Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.
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Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü.
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Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.
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Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.
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Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
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İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.


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