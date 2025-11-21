Savcı sayısı 3'e çıktı: Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada analiz sonuçları bekleniyor

Başsavcı Öksüz, gazetecilere, yürütülen soruşturmada kendisiyle birlikte 3 savcının görev aldığını söyledi. Soruşturmanın başından itibaren dosya savcısı ile birlikte görev aldığını, aksaklık yaşanmaması adına bir savcının daha dosyaya dahil edildiğini anlatan Öksüz, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen soruşturmada çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti. Öksüz, olaya ilişkin her detay ve bilgiyi titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.