Savunmada mesleki eğitim hamlesi

Milli savunma hamlesini gelecekte en üst seviyeye taşımayı hedefleyen çalışmalarda 2023’e kadar savunma teknolojileri alanında toplam 2023 öğretmenin eğitim sürecinin tamamlanması bekleniyor. Programa öğretmenlerin eğitimiyle başlanacak ve ardından öğrenciler de dahil edilecek. SSB-MEB işbirliğiyle oluşturulmak istenen ekosistem sayesinde geleceğin mühendisleri, analistleri, tasarımcıları yetişecek.

UZMANLAR YETİŞECEK

Protokol kapsamında, endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, tasarım teknolojisi, uçak bakım, büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, aviyonik sistemler gibi konu ve alanlardaki eğitimci ve öğrenci ihtiyacını karşılayacak eğitim ve kapasite geliştirme çabaları başlatılacak. Dün imzalar atılarak yürürlüğe giren program, savunma sanayide öğretmenlerin eğitimi ardından öğrencilerin de dahil edilmesiyle genişletilecek. Program, ortaöğretimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi, savunma teknolojilerine ilişkin tüm alanlarında uzmanların yetiştirilmesi ve savunma sanayiine dair farkındalığın artırılmasını da kapsayan geniş kapsamlı bir çalışmaya dönüşecek.

Yeni protokoller ve çalışmalar yapılacak

Protokol ilk etapta bilişim teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tasarım teknolojisi, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarını ve büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, aviyonik sistemler gibi konuları kapsıyor. Savunma sanayi işbirliği kapsamında önümüzdeki süreçte yeni protokollerle yeni ortak çalışmalar gündeme gelecek.

GÜNDEM ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak