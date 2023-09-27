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Seçim hezimeti sonrası CHP'de balans ayarı: Özgür Özel'den 'sağa kaydık düzelteceğiz' vaadi

Seçim öncesi sağ partilerle ittifak yapan ancak umduğunu bulamayan CHP'de değişim rüzgarı tekrardan sola doğru kayıyor. Sandıkta alınan hezimet sonrası istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olarak ortaya çıkan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partisine yönelik eleştirilerde bulundu. CHP’nin sağa kaydığını söyleyen Özel bu durumu tersine çevireceğinin vaadini verdi.

Lokman Özdemir
11:58 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel

Özgür Özel

Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken değişim tartışmaları Özgür Özel'in kurultayda adaylığını açıklamasıyla yeniden alevlendi.

Değişim umudu yok

Yerel seçimlere az bir süre kala büyük bir hareketliliğin yaşandığı partide gözler şimdi 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan kurultaya çevrildi.

Kurultayda çoğunluğu Alevi olan delegenin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçileceği tahminleri yapılırken değişimcilerin 'tek umudu' olan Özgür Özel'den partisine eleştiriler gelmeye devam ediyor.

"CHP sağa kaydı düzelteceğiz"

Birgün'e konuşan Özel'e "Partinin sağa kaydığı eleştirilerine katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Partisinin sağa kaydığını kabul eden Özel bunu düzelteceğinin vaadini verdi.

Özel şunları söyledi;

  • Sonuçta Genel Başkan’ın da yalnız kaldığı görüşüne katılıyorum, çünkü ortaklaşmadan yola çıktı. Örneğin, mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Evet, CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz.


#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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