Seçim hezimeti sonrası CHP'de balans ayarı: Özgür Özel'den 'sağa kaydık düzelteceğiz' vaadi

Özgür Özel
Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken değişim tartışmaları Özgür Özel'in kurultayda adaylığını açıklamasıyla yeniden alevlendi.
Değişim umudu yok
Yerel seçimlere az bir süre kala büyük bir hareketliliğin yaşandığı partide gözler şimdi 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan kurultaya çevrildi.
Kurultayda çoğunluğu Alevi olan delegenin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçileceği tahminleri yapılırken değişimcilerin 'tek umudu' olan Özgür Özel'den partisine eleştiriler gelmeye devam ediyor.
"CHP sağa kaydı düzelteceğiz"
Birgün'e konuşan Özel'e "Partinin sağa kaydığı eleştirilerine katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Partisinin sağa kaydığını kabul eden Özel bunu düzelteceğinin vaadini verdi.
Özel şunları söyledi;
- Sonuçta Genel Başkan’ın da yalnız kaldığı görüşüne katılıyorum, çünkü ortaklaşmadan yola çıktı. Örneğin, mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Evet, CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz.