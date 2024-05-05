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Seçim sonuçlarına kapsamlı bakış

AK Parti, yaz aylarını yoğun kamp ve toplantı trafiğiyle geçirecek. 14 Mayıs'taki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından 22 Mayıs'ta MKYK toplanacak. Mayıs sonunda milletvekilleri, haziran sonunda da belediye başkanları kamplarda bir araya gelecek. Toplantılarda; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği değişim mesajları kapsamında parti için yeni politikalar belirlenecek.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 06:29 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, yerel seçim sonuçları ve ileriye dönük yol haritasını planlamak için kampa girmeye hazırlanıyor. Mayıs sonunda milletvekilleri, haziran sonunda da belediye başkanları kampı yapılacak. İki kampta da yerel seçim sonuçlarına mercek tutulacak, toplumun talep ve beklentilerine uygun politikalar belirlenecek. Öte yandan AK Parti'de bu ay içerisinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile MKYK da yapılacak.


İLK TOPLANTI İL BAŞKANLARI İLE

Bu toplantılar öncesinde de bazı il başkanlarına atamaların yapılması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonrası yapılan MYK ve MKYK toplantılarında değişim mesajları vermişti. AK Parti bir yandan seçmenin neden sandığa gitmediği, gidenlerin de tercihlerinin değiştirme nedenleri olmak üzere birçok konu başlıklarını da ajandasına alarak araştırmalara devam ediyor. Öte yandan AK Parti bu süreç içerisinde teşkilat, belediye başkan adayları ve milletvekillerinin seçim sürecindeki çalışmaları üzerinde duruyor. İlk olarak 14 Mayıs'ta Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında Genel Merkez'de yapılacak. Burada il başkanlarının çalışma performansları ele alınacak.


MKYK 22 MAYIS'TA

Erdoğan 22 Mayıs'ta da bir kez daha MKYK’yı toplayacak. Erdoğan, parti yönetiminin hazırladığı seçim raporunu masaya yatıracak. Erdoğan'ın bu rapor ile de AK Parti’nin yol haritasının zeminlerini hazırlaması bekleniyor. Erdoğan yerel seçim sonuçlarına dönük partinin A’dan Z’ye tüm birimlerini yakın markaja aldı. AK Parti önümüzdeki süreçte 2 kamp gerçekleştirecek. Bu kamplardan ilkinde milletvekilleri ile bir araya gelinecek. Yerel seçim sonuçlarına mercek tutulacak, toplumun talep ve beklentilerine uygun yeni politikalar belirlenecek.


ADAY PERFORMANSINA MERCEK TUTULACAK

İlk programa bakanlar, milletvekilleri ve partinin üst yönetimi katılacak. Kızılcahamam’da yapılması planlanan program mayıs sonu ya da haziran başında olacak. Yerel seçimlerde aday gösterilen isimler de haziran sonu ya da temmuzun ilk haftasında kampa girecek.

Burada da adayların performansları, halk ile olan ilişkileri gibi konular gündeme gelecek.


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