Seçim süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin 14 Mayıs 2023’te yapılacağı mesajını vermesiyle gözler seçim sürecinin nasıl işleyeceğine çevrildi. Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı kararı veya TBMM’de 360 milletvekilinin oyuyla seçim kararı alınabiliyor. Meclis’in 14 Mayıs için 9 Mart’a kadar karara alması gerekiyor. Meclis’ten karar çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı’nın kararı için 10 Mart işaret ediliyor. Kararın Meclis’ten ya da Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkması sonrasında ise top Yüksek Seçim Kurulu’na geçecek. YSK ilk olarak seçim takvimini ilan edecek. Martta seçim kararı alınması durumunda YSK’nın önünde yaklaşık 60 günlük bir süre bulunuyor. Bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuralar takip edecek. Siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterme işlemleri başlayacak.