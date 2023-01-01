Seçim süreci başlıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin 14 Mayıs 2023’te yapılacağı mesajını vermesiyle gözler seçim sürecinin nasıl işleyeceğine çevrildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin 14 Mayıs 2023’te yapılacağı mesajını vermesiyle gözler seçim sürecinin nasıl işleyeceğine çevrildi. Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı kararı veya TBMM’de 360 milletvekilinin oyuyla seçim kararı alınabiliyor. Meclis’in 14 Mayıs için 9 Mart’a kadar karara alması gerekiyor. Meclis’ten karar çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı’nın kararı için 10 Mart işaret ediliyor. Kararın Meclis’ten ya da Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkması sonrasında ise top Yüksek Seçim Kurulu’na geçecek. YSK ilk olarak seçim takvimini ilan edecek. Martta seçim kararı alınması durumunda YSK’nın önünde yaklaşık 60 günlük bir süre bulunuyor. Bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuralar takip edecek. Siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterme işlemleri başlayacak.
Akabinde muhtarlık bölgesi askı listeleri (seçmen listesi), askıya çıkacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü de YSK'nın sitesinden ilan edilecek. Seçmen listelerinde güncellemeler tamamlanacak. Siyasi partiler TBMM için hazırladıkları milletvekili aday listelerini YSK’ya sunacak. Bağımsız adaylar başvurularını yapacak. Kesin aday listeleri Resmi Gazete’de yayınlanacak.
Siyasi partilerin dışında YSK, seçimin yapılacağı okullar gibi fiziki mekanları belirleyecek, oy pusulalarının basımını, sandık ve kabin dağıtımını yapacak. Partilerin oy pusulalarındaki sıralaması kura ile belirlenecek. TRT’den yapılacak propaganda konuşmalarının sırası belirlenecek.