Seçim yayın yasakları başladı: Siyasi reklam yayınlanamayacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.