Şehadete koşan cesur kadınlar

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce kendi isteğiyle Özel Harekat’taki görevinden ayrılan Serkan Göker, FETÖ’cü hainlerin kalkışma haberini alır almaz Gölbaşı’na giderek şehit olmuştu. Şehit oğlu olarak gurur duyduğunu ifade eden Cihat Göker, babasının izinden gitmeye çalıştığını şöyle anlattı: “Çocukluğumuz hep Özel Harekat camiasında geçti. Ablam da ben de bu ortamda büyüdük. Ben de polis olmak istedim. Şehit olmaya bile razıydım. Bu ülke için çok kıymetli bir görevdi. İnsan hem gurur duyuyor hem de babasının yokluğunu derinden hissediyor. Ama keşke şu an burada bizimle olsaydı. İnşallah cennette buluşuruz Keşke bize de şehadet nasip olsa diyoruz bazen.”