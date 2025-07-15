Şehadete koşan cesur kadınlar

15 Temmuz kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Hain saldırılarda 42 kişi şehit olurken, o geceye kadınların cesareti damga vurdu. Darbe girişiminin 9’ncu yıl dönümünde, darbe gecesi hainlere karşı göğsünü siper eden cesur kadınların aileleri Yeni Şafak’a konuştu
ŞEHİT OLURSAM GURUR DUY
Şehit Özel Harekât Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın annesi Hikmet Doğanay, “Şehit olmadan birkaç gün önce, ‘Başkan, şehit olursam üzülme, gurur duy’ dedi. Gerçekten şehit olanlara önceden bir his geliyor. O gece konuşmamız bitmedi, ikimiz de telefonu kapatamadık. Sanki ikimiz de bunun son konuşmamız olduğunu biliyorduk” dedi.
ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN
Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Seher Yaşar’ın babası Veysel Yaşar, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Allah, memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Şehadetin kadını-erkeği olmaz ama 15 Temmuz’da kadınların gösterdiği cesaret ve vatanseverlik hepimiz için ayrı bir gurur vesilesidir. Acımız büyük ama gururumuz da öyle. Vatan sağ olsun. Evladımızı verdik, yine gerekirse yine veririz. Çünkü vatan olmazsa ne din kalır, ne namus, ne de devlet…”
9 YIL 9 DAKİKA GİBİ GEÇTİ
Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in annesi Emine Güler, geçen 9 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. “15 Temmuz bizim için hiç geçmedi. Her gün, 9 yıl değil 9 dakika gibi geliyor. Özlemimiz, hasretimiz her geçen gün artıyor” diyen anne Güler, şöyle devam etti: "Hep ‘Anne, ismimi tüm Kırıkhan duyacak’ derdi. Sadece Kırıkhan değil, tüm Türkiye onu tanıdı."
Gururluyuz ama onsuz çok zor
- 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce kendi isteğiyle Özel Harekat’taki görevinden ayrılan Serkan Göker, FETÖ’cü hainlerin kalkışma haberini alır almaz Gölbaşı’na giderek şehit olmuştu. Şehit oğlu olarak gurur duyduğunu ifade eden Cihat Göker, babasının izinden gitmeye çalıştığını şöyle anlattı: “Çocukluğumuz hep Özel Harekat camiasında geçti. Ablam da ben de bu ortamda büyüdük. Ben de polis olmak istedim. Şehit olmaya bile razıydım. Bu ülke için çok kıymetli bir görevdi. İnsan hem gurur duyuyor hem de babasının yokluğunu derinden hissediyor. Ama keşke şu an burada bizimle olsaydı. İnşallah cennette buluşuruz Keşke bize de şehadet nasip olsa diyoruz bazen.”