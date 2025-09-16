Şehidin adını oğlu yaşatacak

Görevi başında trafik kazası geçirip şehit olan jandarma personelinin yeni doğan oğluna babasının adı verildi. Kaza, 14 Eylül’de Kütahya-Gediz Karayolu’nun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarpıp, şarampole uçtu. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi. Yeşil'in naaşı, önceki gün memleketi Manisa’da toprağa verildi.