Şehidin adını oğlu yaşatacak

Kütahya’da trafik kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in boşandığı eşi Özlem Uygun doğum yaptı. Dünyaya gelen erkek bebeğe babasının adı verildi.
Görevi başında trafik kazası geçirip şehit olan jandarma personelinin yeni doğan oğluna babasının adı verildi. Kaza, 14 Eylül’de Kütahya-Gediz Karayolu’nun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarpıp, şarampole uçtu. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi. Yeşil'in naaşı, önceki gün memleketi Manisa’da toprağa verildi.
ŞEHİDİN OĞLU DOĞDU
Diğer yandan şehit Yeşil'in haziran ayında boşandığı Özlem Uygun, dün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babası Yücel Yeşil’in ismi konuldu. Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, sosyal medya hesabından yeğeninin fotoğrafını Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil' notuyla paylaştı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Öte yandan Yeşil'e çarparak şehit olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Abdullah D, hakimlikçe tutuklandı.