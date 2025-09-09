Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

11:349/09/2025, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.



#Hasan Akın
#Muhsin Aydemir
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#şehit
#başsağlığı
