Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı

10:109/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
E.B'nin irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüpheliye yönelik ise inceleme sürüyor.
E.B'nin irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüpheliye yönelik ise inceleme sürüyor.

İzmir Balçova ilçesinde E.B.’nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin toplam 27 kişi gözaltına alındı.

İzmir Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı.

Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaralı yakalandı

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

'Babasının 10 sene önce aldığı pompalı tüfek'

Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban ise Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek ifadelerini kullandı.

27 şüpheli gözaltında

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B.’nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin anne babasının da bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyete götürülen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#İzmir
#Polis Karakolu
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süresi uzatıldı mı? Diyanet son dakika duyurdu! 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?