Bahçeli’den İzmir'deki hain saldırıya sert tepki: Saldırganın bağlantıları ortaya çıkacak

14:578/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de karakola düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıyla yazılı açıklamada bulundu.

2 polisin şehit edilmesiyle ilgili başsağlığı mesajı da paylaşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova’da bir polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar saldırı milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum. İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır. Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır."

"İç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir"

Yaşanan saldırının Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceğini aktaran Bahçeli şunları aktardı:

"Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir. İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir."


#Devlet Bahçeli
#İzmir
#karakol saldırısı
