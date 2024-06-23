Şehidin vasiyeti yerine getirilecek

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadetinden üç gün önce çekilen videoda “Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Şehidin vasiyeti üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Derneği, Sadakataşı Derneği ve İnsan Vakfı harekete geçti. Sadakataşı Derneği, Afrika'nın Çad ülkesinde İnsan Vakfı ise Nijerya'da su kuyusu açarak şehidin vasiyetini yerine getireceklerini açıkladı. Şehidin vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı: “Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabbimiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”