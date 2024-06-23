Şehidin vasiyeti yerine getirilecek

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 gün önce söylediği “Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden” şeklindeki vasiyeti ise anında karşılık buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehidin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildi. Hakkari'den hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen Şehit Horoz'un naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Baba Kalender Horoz, anne Ayşe Horoz ve şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Cenaze törenine, şehit Horoz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehit Horoz'un cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan namazın ardından gözyaşları içinde Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na defnedildi.
DERNEKLER HAREKETE GEÇTİ
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadetinden üç gün önce çekilen videoda “Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Şehidin vasiyeti üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Derneği, Sadakataşı Derneği ve İnsan Vakfı harekete geçti. Sadakataşı Derneği, Afrika'nın Çad ülkesinde İnsan Vakfı ise Nijerya'da su kuyusu açarak şehidin vasiyetini yerine getireceklerini açıkladı. Şehidin vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı: “Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabbimiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”