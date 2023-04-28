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Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da düdük eylemi: Çalışanlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazı'nda bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı. Görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmişti. Çalışanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek tepki gösterdi.

11:08 . 28/04/2023 Cuma
AA
Talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmişti.

Talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir uzlaşıya varılamadı. Görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edildi.

Bir dakika sürdü

Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca düdük çaldı.

Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı. Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti. Şehir Hatları AŞ. yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

İmamoğlu'nun sözü hatırlatıldı

Çalışanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek tepki gösterdi. Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.




#İBB
#ŞEhir hatları
#vapur
1 saat önce
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