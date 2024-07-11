Şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı: Çok sayıda ekip müdahale etti

İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı
İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olayla ilgili henüz net bir bilgi verilmezken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kastamonu'da, İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı.
Olay sonrası itfaiye ekipleri bölgeye gelerek çıkan yangına müdahale etti.
Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
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2 saat önce