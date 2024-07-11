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Şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı: Çok sayıda ekip müdahale etti

İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olayla ilgili henüz net bir bilgi verilmezken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi.

11:09 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:09 - 11/07/2024 Perşembe
DHA
İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı
İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı

İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olayla ilgili henüz net bir bilgi verilmezken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Kastamonu'da, İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı.

Olay sonrası itfaiye ekipleri bölgeye gelerek çıkan yangına müdahale etti.

Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.



#İstanbul
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#yangın
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