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BİNGÖL

Şehit ağabeyine küfreden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a '1 kuruşluk' dava

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan ise dernek adına Türkkan hakkında '1 kuruşluk' dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkana 1 kuruşluk dava
Şehit ağabeyi Tahir Gümren, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz cuma günü Bingöl’e gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfür etti.

Türkkan’ın küfrünün ardından hem şehit ağabeyi Tahir Gümren hem de Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu.

Bingöl Adliyesine şehit ağabeyi Tahir Gümren’ın yanı sıra Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve BİŞHAK Başkanı Naim Tan geldi. Adliye önünde açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Türkkan hakkında 1 kuruşluk maddi tazminat davasının açılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Tan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in Bingöl’de yaptığı programda Genç Caddesindeki esnafı ziyareti esnasında Meral Akşener’in daha önceki zamanlarda ‘Selahattin Demirtaş’la kahvaltı yapmak istiyorum’ demesi üzerine, geçen hafta Siirt’te bir esnafın ‘Burası Kürdistan’dır’ söylemini Meral Akşener’in yüzüne ifade etmesine rağmen Meral Akşener’in sessiz kalması üzerine bu duruma sinirlenen şehidimizin abisi Tahir Gürmen tepkisini dile getirmek üzere sesini yükselterek ‘Siz HDP ile ortaklık yapıyorsunuz, HDP ile kahvaltı yapmak istiyorsunuz’ demesi üzerine görevli polis memurları kendisini oradan uzaklaştırmaya çalışırken yanına gelip boğazından sıkarak bir süre sürükleyip alttan bacaklarına vuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan basının ve herkesin gözü önünde bilerek isteyerek ve alenen küfür ve hakaret ettiği açıkça görülmüştür. Türkkan’ın işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasını, ayrıca şehit ailemizin onur, gurur ve namusunu çiğnettiği için 1 kuruşluk maddi tazminat ile cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

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"TAZMİNAT DAVASINDA BULUNACAĞIZ"


Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise "Bingöl Şehit Aileleri Derneğimizin öncülüğünde büyük bir miting ile Bingöl halkına yakışır bir şekilde kendisine tepki gösterdik. Şuan da hem Tahir kardeşimiz hem Bingöl Şehit Aileleri Derneğimiz Lütfü Türkkan hakkında biraz sonra adliyede suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi hakkında suç duyuru ve tazminat davasında bulunacağız” diye konuştu.

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ŞEHİT AĞABEYİ: TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM

Türk adaletine güvendiğini belirten şehit ağabeyi Tahir Gümren de, "Başkanım her şeyi açıkladı. Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Ben Türk adaletine güveniyorum. Bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim budur, başka bir şeyim yoktur" şeklinde konuştu.


Türkkan hakkında şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, BİŞHAK Derneği Başkanı Naim Tan ise dernek adına 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

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Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor
FOTOĞRAF 21
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\"İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ\"<br><br>Sinop'ta şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.<br><br>Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, gaziler ve şehit aileleri olarak dimdik ayakta ve nöbette olduklarını dile getirdi.<br><br>Özgen, şunları dile getirdi:<br><br>\"Bu büyük milletin asıl unsurları olan bizler, bu kişi ve onun gibilere asla prim vermeyiz. Bu kişiyi milletvekilliğinden istifaya ve soyadındaki Türk ismini değiştirmeye davet ediyoruz. Sen, siyaset yapacaksın diye milletle alay edemez, dalga geçemezsin. Biz gaziler ve şehit yakınları olarak buna asla müsaade etmeyiz.\"<br><br>Özgen'in yanı sıra basın açıklamasına katılan şehit yakınları da Türkkan'a tepki göstererek istifaya davet etti.
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TBMM ÖNÜNDE TOPLANDILAR<br><br>TÜRKİYE Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde basın açıklaması yaparak, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfreden ve tepkiler üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.<br><br>Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Alparlan Fırat, \" \"Türkkan’ı siyasetten uzaklaştın. Şehit aileleri ve gaziler olarak, bizler siyaset üstüyüz. Kimse, haklı tepkimizi, farklı yönlere çekmesin. İsmi geçen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle, bebek katili terör sevicilerinin yanında olup, ekmeğine yağ sürmüştür. Türk milletini Gazi Meclisimizde temsil edenlere yakışmayan bu çirkin üslubundan dolayı, ismi geçen milletvekilini kınıyor samimiyetten uzak özrünün yetersiz olduğunu bildirerek, mensubu bulunduğu parti tarafından bir an önce ihraç edilerek, siyasetten uzaklaştırılmasını haklı olarak beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz\" dedi.
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SUÇ DUYURUSU<br><br>Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözleri nedeniyle hem Türkkan hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit ağabeyi Tahir Gümren de savcılığa dilekçe verdi.<br>
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Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakını Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan da Bingöl Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliyeye Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de gelerek destek verdi. Tahir Gümren, \"Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Türk adaletine güveniyorum, bugün başvurumuzu yaptık\" dedi.<br>
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Tunceli Şehit ve Gazi Sendikaları İl Yönetimi de Türkkan'ı protesto ederek istifaya çağırdı. Hükümet konağı bahçesinde üyeler ile birlikte açıklama yapan Tunceli Şehit Gazi Sendikaları İl Başkanı Semin Ergin, \"Türkkan, şehit yakınımızla yaşadığı diyalog sonucu, milletimizin oylarıyla seçtiği ve dolayısıyla onu temsil etme sorumluluğunu atfettiği bir milletvekiline hiçbir suretle yakışmayan sözler sarf etmiş ve insanı utanca boğan bu çirkin ifadesi dolasıyla toplum vicdanında derin bir yara açmıştır. Gazi Meclisi'mizin bahçesinden dahi geçmemesi gereken bu vatandaşımızı, derhal istifaya çağırıyoruz\" diye konuştu.
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Mardin'de ise Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, \"Şehidin emaneti olan ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedeli ödenmeli\" ifadelerini kullandı.<br>
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, şehit ailesine hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı yaptığı basın açıklaması ile kınadı.<br><br><br>Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakareti asla tasvip etmediklerini belirterek, “Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı nefretle kınıyoruz\" dedi.<br><br>Baş, açıklamasının devamında, “Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e edilen küfrü asla tasvip etmediğimizi belirtir vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınları hepimizin emanetidir. Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı kınıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkan’ı kınıyor bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir” dedi.
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Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor
Yurdun dört bir yanından şehit, gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstermeye devam ediyor.


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Şehit yakınına küfretmişti

​İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu.

Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'ya toplamda 23 yıl 4 ay hapis.

Şehit yakınları İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden ​Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğini de bırakmasını istiyor.

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