Şehit Cambaz İlkokulu'nda eğitim başladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi’nin foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın adının verildiği Üsküdar’daki ilkokul, yenilenmesinin ardından yeniden açıldı. Okulun ilk gününde heyecanlı olan öğrenciler, sevinçlerini gizleyemedi. Yüzlerce öğrencinin ve velilerin katıldığı açılışta birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Miniklerin halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa, Şehit Mustafa Cambaz’ın eşi ve oğlu, yüzlerce veli ve öğrenciler katıldı.

2017 yılında Şehit Mustafa Cambaz’ın ismi verilen ilkokul, deprem riski sebebiyle kapatılmıştı. 2020 yılında okulun tadilatına yeniden başlandı. 2023-2024 yeni öğretim yılı ile birlikte okulun açılışı gerçekleşti. 6 bin 600 metrekare alana sahip olan okul, 7 kattan oluşuyor. Okulda, spor salonu, kütüphane, laboratuvar gibi öğrencilerin faydalanabileceği birçok alan bulunuyor. 18 öğretmen 396 öğrenciye sabah 09:00 ila 14:30 arasında eğitim verecek. Yeni yapılan okula öğrencilerin ve velilerin taleplerinin çok fazla olduğunu ifade eden okul müdürü, ilerleyen günlerde öğrenci ve öğretmen sayısının artacağını bildirdi.