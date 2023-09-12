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Şehit Cambaz İlkokulu'nda eğitim başladı

15 Temmuz kalkışmasında şehit düşen Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın adının verildiği Üsküdar’daki ilkokul, yenilenerek açıldı. Yüzlerce öğrencinin ve velilerin katıldığı açılışta renkli görüntüler sahnelendi. Miniklerin halk oyunları gösterileri bol alkış aldı. Açılışa, Şehit Mutafa Cambaz’ın eşi ile oğlu da katıldı.

Saliha Engin
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Açılışa, Şehit Mustafa Cambaz’ın eşi ve oğlu, yüzlerce veli ve öğrenciler katıldı.

Açılışa, Şehit Mustafa Cambaz’ın eşi ve oğlu, yüzlerce veli ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi’nin foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın adının verildiği Üsküdar’daki ilkokul, yenilenmesinin ardından yeniden açıldı. Okulun ilk gününde heyecanlı olan öğrenciler, sevinçlerini gizleyemedi. Yüzlerce öğrencinin ve velilerin katıldığı açılışta birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Miniklerin halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa, Şehit Mustafa Cambaz’ın eşi ve oğlu, yüzlerce veli ve öğrenciler katıldı.


ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİ VAR

2017 yılında Şehit Mustafa Cambaz’ın ismi verilen ilkokul, deprem riski sebebiyle kapatılmıştı. 2020 yılında okulun tadilatına yeniden başlandı. 2023-2024 yeni öğretim yılı ile birlikte okulun açılışı gerçekleşti. 6 bin 600 metrekare alana sahip olan okul, 7 kattan oluşuyor. Okulda, spor salonu, kütüphane, laboratuvar gibi öğrencilerin faydalanabileceği birçok alan bulunuyor. 18 öğretmen 396 öğrenciye sabah 09:00 ila 14:30 arasında eğitim verecek. Yeni yapılan okula öğrencilerin ve velilerin taleplerinin çok fazla olduğunu ifade eden okul müdürü, ilerleyen günlerde öğrenci ve öğretmen sayısının artacağını bildirdi.


#Mustafa Cambaz
#okul
#Üsküdar
17 dakika önce
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