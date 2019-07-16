Şehit düştüler emniyeti vermediler

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi hedeflerinden birisi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. İlk olarak Mamak Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkarılan darbecilerin kontrolündeki zırhlı araçlar Ankara Emniyeti'ne yönlendirildi. Ancak darbeciler, vatansever polislerin direnişiyle karşılaştı. "Acil" koduyla göreve çağrılan polisler, darbecilerin Ankara Emniyeti'ne girişini engellemek için TOMA araçlarıyla yolu kapattı. Üniformalı teröristler, TOMA'ları zırhlı araçlarla ittirmek suretiyle yolu açtı. Ancak darbeciler bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa dökülen vatandaşın direnişiyle karşılaştı. Polislerin ve vatandaşların üzerine gözünü bile kırpmadan ateş açan cuntacılar, emniyete giremeyeceklerini anlayınca Akıncı Üssü'nden yardım istedi.

BOMBANIN ŞİFRESİ 'KUVVET MACUNU'

Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmesi için görevlendirdiği eski yarbay Ejder Yıldırım, 15 Temmuz günü saat 18.54'te kurulan "Türkiyem" isimli WhatsApp grubundan "Emniyet hava, kuvvet macunu, hava, ds" şeklinde mesaj göndererek emniyete hava saldırısı talebinde bulundu. Bunun üzerine darbecilerden Savaş Kabaklı "Ejder hava desteği başka yerde, elindekini kullan" ifadesini kullanırken, saat 00.41'de firari darbeci general Ali Kalyoncu ise "Ejder geri çekil. Hava kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek" mesajını gönderdi. Bu mesajdan kısa bir süre sonra ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ilk bomba atıldı. Buna göre, darbeci pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul, "ASLAN-4" kodunu kullandığı F-16 savaş uçağı ile saat 00.56'da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2 adet GBU-10 bombası attı. Saat 01.08'de ise darbeci pilot Mustafa Özkan, bir adet GBU-10 bombasını emniyete attı.

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HELİKOPTERDEN TARADILAR

İlerleyen saatlerde ise darbeciler, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanan helikopterleri Ankara Emniyeti'ne gönderdi. Aralarında eski binbaşı Sadullah Abra'nın da bulunduğu pilotların kontrolündeki darbeci helikopterlerden, darbe karşıtı polislere ve vatandaşlara ateş edildi.

EMNİYETİ DARBECİLERE BIRAKMADILAR

Vatansever polislerin ve vatandaşların destansı mücadelesiyle Ankara Emniyeti darbecilere bırakılmadı. Ancak o gece, atılan bombalar ve darbecilerin silahlarından çıkan kurşunlarla 4'ü polis 10 kişi şehit oldu. Ankara Emniyeti'nde şehit düşen isimler şöyle: Polis memurları Cüneyt Bursa, Hüseyin Kalkan, Varol Tosun ve Muhammet Oğuz Kılınç, sivil vatandaşlar Ömer İpek, Yakup Kozan, Halil Işılar, Hakan Ünver, Volkan Canöz, Hüseyin Güntekin. Bu isimlerden Cüneyt Bursa, zırhlı araçların TOMA'ları iteklemesi sırasında sıkışarak şehit düşmüştü. Ayrıca o gece emniyeti darbecilere teslim etmemek için tarihi direniş gösteren aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu 300'ü aşkın kişi de yaralandı.

7.5 milyon zarar oluştu

FETÖ'cü hainlerin bomba yağdırdığı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 7 milyon 349 bin TL hasar meydana geldiği tespit edilmişti. Ağır hasar gören 10 katlı emniyet binasının inşaatına 1956 yılında başlanmış, 1965 yılında ise hizmete girmişti. Bina, 1965'ten darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'ya kadar 51 yıl süreyle Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak kullanıldı. Aradan geçen 3 yılda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı. 2018'de inşasına başlanan bina, kısa bir süre içerisinde tamamlandı.