|
Gündem

Şehit Haniye'nin son isteği: Gazze için '3 Ağustos' çağrısı yapmıştı

Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

16:27 - 31/07/2024 Wednesday
Diğer
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
Hamas lideri
İsmail Haniye
, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit düştü.

Soykırımcı İsrail'in alçak suikasti sonucu hayatını kaybeden Haniye'nin Filistin halkına destek çağrısı, yeniden gündem oldu.


İsmail Haniye, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtmişti.




3 Ağustos'u işaret etmişti


Açıklamada Haniye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurgulamıştı.


Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.


Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istemişti.




#İsmail Haniye
#Hamas
#Gazze
34 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Guido Rodriguez kimdir?