Şehit Haniye'nin son isteği: Gazze için '3 Ağustos' çağrısı yapmıştı

Soykırımcı İsrail'in alçak suikasti sonucu hayatını kaybeden Haniye'nin Filistin halkına destek çağrısı, yeniden gündem oldu.
3 Ağustos'u işaret etmişti
Açıklamada Haniye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurgulamıştı.
Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.
Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istemişti.