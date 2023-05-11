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Şehit kızı Gülay Demir İnce’nin adaylıktan geri çekilmesinin ardından konuştu: 'Seçim artık Erdoğan ve babamın katillerine destek verenler arasında olacak'

2019 yılında PKK terör örgütü tarafından babası katledilen Mardinli şehit kızı Gülay Demir’in, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından seçimlere dair yaptığı paylaşıma sosyal medyada binlerce kullanıcı destek verdi. Demir daha önce 'Sınır namustur' pankartını paylaşan Kılıçdaroğlu'na da "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz” ifadeleriyle tepki göstermişti.

18:06 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şehit kızı Gülay Demir'den 14 Mayıs'a 3 gün kala İnce'nin çekilmesinin ardından seçim yorumu

Şehit kızı Gülay Demir'den 14 Mayıs'a 3 gün kala İnce'nin çekilmesinin ardından seçim yorumu

Şehit kızı gazeteci Gülay Demir, defalarca terör destekçisi HDP ile aralarına mesafe koymayan CHP’yi eleştiren cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından yaptığı paylaşım ile binlerce kullanıcının desteğini aldı.

Demir, “Seçim artık Erdoğan ve babamın katillerine destek verenler arasında olacak” dedi.



Gülay Demir İnce'nin geri çekilmesinin ardından seçimlere dair paylaşım yaptı


Akşener'e de tepki gösterdi


Geçtiğimiz ay İYİ Parti İstanbul İl binasına isabet eden iki kurşunu iktidarı karalamak adına kendine malzeme yapan Meral Akşener, Meclis kürsüsünden bir tiyatro oynayarak yere kurşun atmıştı.



Gülay Demir bir ay önce de Akşener'e Twitter hesabından tepki gösterdi

Akşener’in bu hareketini Twitter hesabından alıntılayan şehit kızı gazeteci Demir, "Siz Yasin Börü’nün, Eren Bülbül’ün, Aybüke ve Necmettin Öğretmenin, Babamın ve binlerce mazlumun katilleri ile ittifak yaparken Allahtan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız!" ifadeleriyle cevap verdi.


Demir daha önce de 'Sınır namustur' pankartını paylaşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz” ifadeleriyle tepki göstermişti.

Gazeteci Gülay Demir seçimlere dair yorum yaptı

Ne olmuştu?


10 ve 11 Ekim 2019'da Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü YPG/PKK'lılar tarafından havanlı ve roketatarlı saldırılar düzenlendi.


Saldırılar sonucu 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

Hain saldırılar anne, baba, kardeş ve eşleri gözüyaşlı, 24 çocuğu yetim, 3 çocuğu da öksüz bıraktı.

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i yitiren Gülay Demir de yetim kalan evlatlardan biri.



#Gülay Demir
#14 Mayıs
#Seçimler
#Muharrem İnce
#Adaylık Süreci
15 dakika önce
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