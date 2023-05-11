Şehit kızı Gülay Demir İnce’nin adaylıktan geri çekilmesinin ardından konuştu: 'Seçim artık Erdoğan ve babamın katillerine destek verenler arasında olacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te 'kurşun atma' tiyatrosuna girişti. Partisinin İl Başkanlığı binasına isabet kurşunlara değinen Akşener, "Bizi kurşun mu korkutacak?" ifadesini kullandı. İYİ Parti liderinin bu çıkışına ise 2019 yılında babasını teröre kurban veren Mardinli Gülay Demir, "Siz Yasin Börü’nün, Eren Bülbül’ün, Aybüke ve Necmettin Öğretmenin, Babamın ve binlerce mazlumun katilleri ile ittifak yaparken Allahtan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.