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KAHRAMANMARAŞ

Şehit kızı Zeynep’in tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu’nun 9 yaşındaki kızı Zeynep, tek hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek.

Haber Merkezi İHA
Şehit kızı Zeynep’in tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek
Zeynep Ademoğlu

Babası şehit olduğunda 3 yaşında olan Zeynep Ademoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir görüntü yayınlayarak şehit kızı olarak tek isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyledi.

Bu videoyu izleyen Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, Zeynep’le iletişime geçerek Kahramanmaraş’ın Onikişubat Mahallesindeki evine giderek aileyi ziyaret etti.

Kaya, "Ben senin videonu sosyal medyada izlemiştim. Seni görmeyi çok istedim, seninle tanışmak istedim ve seninle kavuştuk. Senin baban bu vatan uğruna şehit oldu. Baban çok güzel bir mertebeye, şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan için şehit oldu. Sizlere çok gurur duyacağınız bir miras bıraktı. Şehit ailesi unvanını bıraktı. Tabi ki sen bir kız çocuğu olarak babanı çok özlüyorsun. Ben Tüm Şehit Çocukları Derneği Başkanı olarak gelmedim, ben buraya bir ablan olarak geldim, seni görmeye, seninle tanışmaya geldim. Senin için ne yapabilirim, benden ne istersin" diye sordu.

"Külliyeye gidip, Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum"

Şehit kızı Zeynep, “Külliyeye gidip, Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum” dedi. Bunun üzerine Kaya, "Çok güzel, inşallah Cumhurbaşkanımıza bu isteğini ileteceğim. Kendisini Külliyede görmek istediğini söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza söylediğin hayalini muhakkak ileteceğim. Senin bu hayaline ve isteğine duyarsız kalmayacağını, sessiz kalmayacağını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Şehit kızı Zeynep, babasını 3 yaşında kaybettiği için onu çok hatırlamadığını belirterek, "Okuldayken arkadaşlarımın babası arkadaşlarımı almaya geliyor, beni annem almaya geliyor. Aşağıda arkadaşlarımı babası işten gelirken 'acaba benim babam da gelir mi?' diye düşünüyorum babamın şehit olduğunu bile bile" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Zeynep, "Babam hayatta olsa onun hep mutlu olmasını isterdim. Babamın yüzümü görmesini ve onunla oyun oynamayı isterdim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Başkan Kaya, bunun üzerine, "Zeynep emin ol baban seni her şekilde görüyordur. Her zaman seninle birliktedir, öyle hisset. Zaman zaman kendinle konuştuğun zaman bence seni duyar. Ne zaman istersen beni arayabilirsin, konuşuruz, sohbet ederiz, seninle görüntülü görüşürüz” diyerek onu teselli etmeye çalıştı.

Şehit eşi Feride Ademoğlu, “Şehit Çocukları Dernek Başkanı Meltem Hanıma teşekkür etmek istiyorum. Benim kızımın videosunu izlediği gün olaya duyarsız kalmayıp, hemen bana ulaştı. Evimize ziyaretimize geldi, kızlarımla, benimle tanıştı, ziyaretlerinden memnun kaldık, kendisine çok teşekkür ederiz. Kızımın hayalini gerçekleştirmeye geldi. Kızımı külliyeye Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmek istiyormuş, biz de yeni Meltem hanımla öğrendik. İnşallah Meltem teyzesi de isteğini elinden geldiği kadar yapacak” dedi.

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