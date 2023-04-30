|
Gündem

Şehit Muhammed'in Van'daki evine bayraklar asıldı

Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan iki askerden 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın, Van'ın Erciş ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

19:33 . 30/04/2023 Pazar
AA
Şehit Muhammed Kocak'ın Van'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Muhammed Kocak'ın Van'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Muhammed Koçak'ın Van'daki evine Türk bayrakları asıldı

Koçak'ın şehadet haberi, yetkililer tarafından Erciş ilçesindeki ailesine verildi.

Haberin ardından şehidin Gölağzı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı, yakınları ve ilçe sakinleri de eve gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.

Evinde taziyeleri kabul eden şehidin babası Mahmut Koçak, haberi komutanlardan aldıklarını söyledi.

Oğlunun nişanlı olduğunu dile getiren Koçak, "Vatan sağ olsun. Çarşamba günü yola çıkacaktık, bilet almıştık. Gelinimin ziyaretine gidip söz kesip bayramdan sonra düğün yapacaktık. Kader böyleymiş, her zaman helallik istiyordu. Çarşamba günü İstanbul'a gelinimin ziyaretine gidecektim. Bayramlığını götürecektim. Sabah oğlumla görüntülü görüştüm, onunla gülerek konuştum ama şehadet haberi geldi." diye konuştu.



#Şehit
#Van
#Şehit Muhammed Kocak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.