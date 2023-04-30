Şehit Muhammed'in Van'daki evine bayraklar asıldı

Haberin ardından şehidin Gölağzı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı, yakınları ve ilçe sakinleri de eve gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.

Oğlunun nişanlı olduğunu dile getiren Koçak, "Vatan sağ olsun. Çarşamba günü yola çıkacaktık, bilet almıştık. Gelinimin ziyaretine gidip söz kesip bayramdan sonra düğün yapacaktık. Kader böyleymiş, her zaman helallik istiyordu. Çarşamba günü İstanbul'a gelinimin ziyaretine gidecektim. Bayramlığını götürecektim. Sabah oğlumla görüntülü görüştüm, onunla gülerek konuştum ama şehadet haberi geldi." diye konuştu.