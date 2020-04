Şehit oğlu: "Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış, yetim kalmış hissettim"

Şehit Kürşat Yılmaz’ın eşi Zeynep Yılmaz da o akşam telefondan haberi aldığını, neye uğradığını şaşırdığını söyledi. O anda çok üzüldüğünü aktaran Zeynep Yılmaz, şu şekilde açıklamada bulundu: Çünkü, eşimi kaybettiğim ilk dakikadan itibaren her zaman, her dakika yanımızdaydı. Eşimi ilk duyduğum zaman telefonla aradı beni. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu süreçten sonra bütün şehitlerin yanında olduğunu her zaman görüyorum. O dakikadan itibaren çok üzüldüm, dehşete düştüm resmen. Arkamızda bir güç olduğunu düşünüyorum şimdiye kadar ve bundan sonrası için. Bakan Soylu’dan sonra İçişlerinin adı değişti resmen. Polislere bir destek oldu. Çünkü polisler her zaman çekiniyorlardı. Adımlarını atmada korkuyorlardı. Acaba arkamızda ne derler bize. Ne yaparlar bize, bize destek çıkarlar mı diye. Ama artık polisler, askerler arkasında bir güç olduğunu biliyor. Hiç düşünmeden adımlarını atabiliyorlar, çünkü arkalarında bir güç var. Diğerleri de zaten gömülmüş insanlar. Bakan Soylu’dan sonra da tamamen bitecek, ki bitti şuanda. CHP artık oldu HDP. Bundan dolayı tabi ki de sevinecek CHP. O dakikadan itibaren binlerce twitter atıldığını gördüm. Binlerce mesaj atıldığını gördüm. Ama kursaklarında kaldı ki, bundan sonra da kalacak. Hiç bir zaman bir adım atamayacaklar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Biz zaten dedik ki bunu asla kabul etmeyecek, etmeyeceğini diye düşündük. Binlerce şehidimizin yanında olan, binlerce depremzedenin yanında olan bir insan. O saniyede depremzedenin yanında oldu. O saniyede bizlerin yanında oldu. Hiç düşünmeden, o andan elinin altında ne varsa bırakıp tamamen bizlerin yanına geldi. Hepsine çocuklarım adına, tüm Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bana, bize çocuklarıma, aileme destek veren valime, eşine hepsine Allah binlerce kez razı olsun.