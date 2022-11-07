​‘Şehit Vedat Kaya Parkı’nda Sona Gelindi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK tarafından Gara’da haince şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’nın aziz hatırasını yaşatmak için yapılan ‘Şehit Vedat Kaya Parkı’nda sona doğru gelindi.

Şehidin Ailesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan yeni TOKİ mevkiinde 24 dönüm (24.000 metrekare) alan üzerinde yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkı, yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Şu ana kadar 300 çocuğun bir arada oynayabileceği kentin en büyük çocuk oyun alanı yapıldı. Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletleri, yürüyüş yolu, kentsel donatılar montajı yapılırken yeşil alan çalışmaları devam etmekte.

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300 tonluk su deposu kuyusu ile birlikte yapıldı. İstinat duvarları tamamlandı.

Şehit Vedat Kaya’nın ismini taşıyan bir çeşme de parkında ortasında yer alacak.

Parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak.