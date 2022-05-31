Şehitler uğurlandı: 4 ay önce nişanlanmıştı

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım katıldı.<br>Törende şehidin annesi Şerife, babası Eyüp Doğan ve nişanlısı Dilara Erensayım ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berçinçatak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Doğan'ın 3 ay önce nişanlandığı ve seneye evlenmeyi planladığı belirtildi.