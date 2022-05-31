Şehitler uğurlandı: 4 ay önce nişanlanmıştı

Pençe-Kilit’ten iki acı haber daha. Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda 27 Mayıs’taki çatışmada yaralanan P.Uzman Çavuş Muhammed Serttaş (28) tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit oldu. 29 Mayıs’ta çıkan çatışmada ise P.Uzman Çavuş İslam Sancak (30) şehit düştü. Şehit askerler dün son yolculuklarına uğurlandı.
Muhammed Serttaş için Diyarbakır’da, İslam Sancak için Samsun’da cenaze töreni düzenlendi. Diyarbakır Sur’daki törende şehidin babası annesini yakınları teselli etti. Şehidin yengesi Çiğdem Serttaş, Kürtçe “Hoş geldin Muhammed” diye ağıt yaktı. Şehit asker Yenişehir’deki Hava Şehitliği’nde toprağa verildi. Samsun’da ise oğlunun tabutuna sarılan acılı anne Hanım Sancak, “Oğlum beni bıraktın gittin. Daha sana düğün yapacaktım. Beni yaktın yıktın. Yaraların çok muydu ben senin yaralarına merhem olurdum” deyip gözyaşı döktü. Şehidin nişanlısı Meyra Ayvaz da gözyaşlarına hakim olamadı. Sancak’ın naaşı, Tekkeköy’de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. 4 ay önce nişanlanan İslam Sancak’ın, bu yaz için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Suriye’de ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG’li 5 terörist ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
GÜNDEM
Pençe-Kilit Harekatında bir asker şehit oldu
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Sevinç Kapılay, babası Erkan Kapılay ve kardeşi Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Törende gözyaşları sel oldu.
Vatandaşlar da tekbir getirip, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Celal Tekedereli, Hakkari’deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya’ya getirildi.
Malatya Erhaç Havaalanında askeri erkan ve şehit ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra son kez helallik için Yaka Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü.
Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.
Burada kılınan öğle namazının ardından şehit asker için cenaze töreni düzenlendi.
Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İkisi kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin bir yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.<br><br>
İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi.
Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli’ye verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün öğle saatlerinde askeri uçakla Antalya'ya getirildi.
Havalimanından düzenlenen törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı.
Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Berrin Güler ile kız kardeşi Merve Güler'e başsağlığı diledi.
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlenen törenin ardından, helallik alınmak üzere Bornova ilçesinde bulunan baba evine getirildi.
Rafet Paşa Mahallesi’ndeki evinin önünde şehidin ailesi ve nişanlısının yanı sıra askeri erkan da hazır bulunurken ve mahalle sakinleri şehit cenazesini alkışlarla karşıladı.
Okunan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte şehidin nişanlısı Esra Doğru gözyaşlarına hakim olamadı.
Daha sonra tekbirler eşliğinde şehidin tabutu İzmir Büyükşehir Belediyesi aracına alınırken, oğlunun fotoğrafına sarılan anne Nazire Cankaya, ayakta durmakta güçlük çekti.
Şehidin cenazesi, yine mahalle halkının alkışları eşliğinde defnedilmek üzere karayoluyla Kütahya’nın Simav ilçesine doğru yola çıktı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın cenazesi, bu sabah Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak Mahallesi'ne getirildi. <br><br> Şehidin cenazesi ailesinin evine götürülerek helallik alındı, daha sonra Berçinçatak Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım katıldı.<br>Törende şehidin annesi Şerife, babası Eyüp Doğan ve nişanlısı Dilara Erensayım ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berçinçatak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Doğan'ın 3 ay önce nişanlandığı ve seneye evlenmeyi planladığı belirtildi.
Türkiye kahramanlarını uğurladı: Pençe-Kilit şehitleri için gözyaşları sel oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker, bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Teğmen Güler için Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay için Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya için Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan için Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.