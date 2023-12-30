Şehitler ve Gazze için Türkiye tek yürek

Türkiye’nin dört bir yanı terör örgütü PKK’nın Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi’nde şehit ettiği 12 asker ile Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılara yönelik protesto eylemlerine sahne oldu.

Trabzon.

Filistin bağımsız olana kadar

Trabzon’da düzenlenen Teröre Lanet, Filistin’e Özgürlük yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ahramanmaraş Caddesi’nden Atatürk Alanı’na kadar yürüdü. STK’lar ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliğe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelenin süreceğini belirten Bakan Tunç, “7 Ekim’den beri Filistin’de dünyanın gözü önünde savaş suçu, insanlık suçu işleniyor. Türkiye olarak mazlumların, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Şehitler için duaların edildiği program, Filistin’de öldürülen çocuklar için gökyüzüne balon bırakılmasının ardından sona erdi.

Van

Van şehitler için ayakta

Van’ın Erciş ilçesinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan 12 asker için “Şehitleri Anma ve Teröre Lanet” yürüyüşü düzenlendi. AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen yürüyüşte, Van Yolu Camisi’nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.





Uşak kırmızı beyaz

Uşak’ta, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için “Şehitleri Anma ve Teröre Lanet” yürüyüşü düzenlendi. Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, eski belediye binası önünde toplandı. Katılımcılar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtıktan sonra İsmet Paşa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na kadar yürüdü.

3 bayrak yan yana

Edirne’de ise Trakya Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği teröre lanet yürüyüşünde, KKTC, Azerbaycan bayrakları da taşındı. Yapılan basın açıklamasında, “Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Doğum sancısı çeken bu topraklar üzerinde artık biz ölmeyeceğiz. Sahipsiz vatanın batması haktır, biz sahip olursak bu vatan batmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Cemaat camiye sığmadı

Şanlıurfa’da ise şehit edilen 12 asker için mevlit okutuldu. Şanlıurfa Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisinde gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, daha sonra Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından şehitler için dualar edildi. Yoğunluğun yaşandığı programda, camiye sığmayan yüzlerce vatandaş, dışarıda serilen hasırlar üzerinde Cuma namazını kıldı.

Antalya’da dev bayrak taşındı

Antalya Üniversitesi Hukuk ve Kültür, Siyaset ve Yönetim kulüpleri, Avrasya Araştırmaları ve Atasagun öğrenci toplulukları “Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü” gerçekleştirdi.Akdeniz Motosiklet Kulübü üyeleri de destek verdiği yürüyüşte “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları atan ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin yürüyüşü, üniversite camisinin önünde son buldu.

3 şehirde İsrail protestosu

Şırnak, Muş ve Adana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. HÜDA PAR öncülüğünde Hz. Ömer Camii önünde toplananlar Filistin bayraklarıyla ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı. Adana ve Muş’ta ise Gazze’ye yönelik saldırılar cuma namazı sonrası yapılan yürüyüşle protesto edildi. Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşlerde sloganlar atıldı.











