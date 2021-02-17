​Şehitlere veda

Teknoloji

İnsanlık yararına teknolojiler İstanbul TEKNOFEST'te yarışacak

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde birinci olan takımlara 12 bin lira, üniversite ve üzeri seviyede birinci olan takımlara 15 bin lira ödül verilecek.