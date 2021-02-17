​Şehitlere veda

Gara’da terör örgütü PKK’nın alıkoyup şehit ettiği 13 Türk vatandaşından Er Müslüm Altıntaş ile Er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep’te son yolculuklarına uğurlandı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün Gaziantep’e ulaştırılan şehitlerin naaşları, Bahaddin Nakıboğlu Camii’ne getirildi. Cenaze törenine, şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile akrabalarının yanısıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümg. Levent Ergün, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğg. Hacı Ali Osman ve Gaziantep milletvekilleri katıldı.
2 EKİM 2015’TE KAÇIRILDILAR
- Törende ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döken yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öptü. Şehit anneleri evlatlarını “Güle güle oğlum” diye uğurladı. Fatma Şahin şehitlerin anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile yakından ilgilenip teselli etti. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit naaşları Gaziantep Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene katılan vatandaşlar “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıp PKK ve destekçilerini lanetledi. Şehit askerler, 2 Ekim 2015’te Ağrı’daki birliklerine katılmak üzere yola çıkmış ancak Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristler tarafından alıkonulup kaçırılmışlardı.