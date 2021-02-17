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ANKARA

​Şehitlere veda

Şehitlere veda

Gara’da şehit edilen 13 kişi arasında bulunan er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep’te toprağa verildi. Şehitlerin yakınları ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döktü, fotoğrafları öptü. Cenaze töreninde duygulanan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de zaman zaman gözleri doldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törende ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döken yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öptü.
Törende ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döken yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öptü.

Gara’da terör örgütü PKK’nın alıkoyup şehit ettiği 13 Türk vatandaşından Er Müslüm Altıntaş ile Er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep’te son yolculuklarına uğurlandı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün Gaziantep’e ulaştırılan şehitlerin naaşları, Bahaddin Nakıboğlu Camii’ne getirildi. Cenaze törenine, şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile akrabalarının yanısıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümg. Levent Ergün, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğg. Hacı Ali Osman ve Gaziantep milletvekilleri katıldı.

HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
OYNAT 02:41
HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, 'Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Adan'ın konuşmasının ardından Meclis'te alkış sesleri yükseldi.

2 EKİM 2015’TE KAÇIRILDILAR

  • Törende ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döken yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öptü. Şehit anneleri evlatlarını “Güle güle oğlum” diye uğurladı. Fatma Şahin şehitlerin anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile yakından ilgilenip teselli etti. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit naaşları Gaziantep Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene katılan vatandaşlar “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıp PKK ve destekçilerini lanetledi. Şehit askerler, 2 Ekim 2015’te Ağrı’daki birliklerine katılmak üzere yola çıkmış ancak Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristler tarafından alıkonulup kaçırılmışlardı.

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
OYNAT 01:16
Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.

Adil Kabaklı

Müslüm Altıntaş

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